كيف رد نشطاء على السويدان وتغريدته عمّن "أمر بقتل خاشقجي"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة للداعية الإسلامية الكويتي، طارق السودان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، والتي دعا فيها على من أمر أو شارك أو تستر على قتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونالت تغريدة السويدان التي نشرها على صفحته الرسمية، بتويتر وقال فيها: "جمال خاشقجي.. اللهم عليك بكل من أمر بقتلك أو شارك في الجريمة أو تستر عليها"، نحو عشرة آلاف تفاعل منذ نشرها في الـ12 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من تعليقات النشطاء:

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صاحب حساب بكل جرأة علّق بالقول: " اللهم عليك بكل من تآمر على بلاد الحرمين او حرض عليها او شارك بالتحريض والكذب والافتراء عليها او تستر ولمع أعدائها اللهم ارنا عجائب قدرتك في كل من أساء للمملكة بخبث وسوء نية"، في حين خرج صاحب حساب أبوخالد عن الموضوع قائلا: "طارق ..ليش سحبت الكتاب هذا ..؟ ليش تظخمت ثروتك من عام ١٩٩٣ م. الى الان وهل لجمع التبرعات دور في ذلك من اين لك هذا".

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عبدالعزيز العصيمي علق بقوله: "سبحان الله، ما هذه الحرقة المفاجئة على مواطن سعودي؟؟ والتي لم نعتدها منك أبداً ، فقد فقدنا سابقاً رجال أمن سعوديين في خوض بلادنا الحرب على الإرهاب ولم تُشاركنا همومنا ، أتدري لماذا ؟ لأنك عاشق للدم ومؤيّد للإرهاب في كافة صوَره !" أما صاحب حساب كاتب متابع، فقال معلقا: "امين.. ولا ننسى يا دكتور الدعاء على كل من دمر بلاد العرب والمسلمين ودعم الارهاب ويؤيد الاحزاب الأرهابيه التي قتلت الاطفال قبل الرجال، والتي سلمت اوطانها للعثمانيين والمجوس ..اللهم اهلك من اراد ببلاد الخليج وحكام الخليج وشعوب الخليج سوء.. قول امين يا دكتور!"

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