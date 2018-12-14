خارجية أمريكا تعلّق على وفاة ناشط إيراني اتهم بـ"إهانة المرشد الأعلى"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّر روبرت بالادينو، نائب المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية، عن "الحزن العميق" على تقارير وفاة الناشط السياسي وحيد صيادي نصيري الذي وجهت له تهم بـ"إهانة" المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي.

01:07 شاهد.. إيرانية تصرخ “الموت لخامنئي” بوجه الأمن

جاء ذلك في بيان لبالادينو، حيث قال: "نشعر بحزن عميق إزاء التقارير التي تفيد بالوفاة عديمة الضمير للسيد وحيد صيادي نصيري، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان احتجزه النظام الإيراني بشكل تعسفي وتوفي في السجن. وكان السيد صيادي نصيري قد أضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي واحتجازه في قم، إذ لم يسمح له بمقابلة محام وتم احتجازه في ظروف غير إنسانية واتهم زورا بارتكاب جرائم أمنية مثل ’إهانة المرشد الأعلى‘ قبع السيد صيادي نصيري في السجن بدون أن يتمكن من إيصال صوته إلى العالم الخارجي، وكان مجرد واحد من بين عدة سجناء محتجزين ظلما تحت رحمة نزوات النظام الإيراني".

وأضاف نائب المتحدثة: "تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات النظام الإيراني بسبب انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان بدون توقف. نطالب النظام بالتوقف عن إخضاع الإيرانيين الذين يعبرون بشكل سلمي عن آرائهم إلى ظروف وحشية ووفيات بطيئة وأن يطلق سراح كافة المسجونين ظلما، مثل الدكتور فرهاد ميسامي المضرب أيضا عن الطعام ونسرين ستوده".

واردف: "كم عدد من ينبغي أن يموتوا بعد بسبب تجاهل النظام الإيراني للحياة الإنسانية والكرامة؟ قال آية الله خامنئي مؤخرا: ’لا يحاكم أي شخص في إيران أو يتعرض لضغوط بسبب انتقاده للحكومة، ولو ادعى أحد ذلك فهو كاذب‘ من هو الكاذب؟.. نقدم تعازينا المخلصة لأسرة السيد صيادي نصيري ونطالب النظام بأن يعطي الشعب الإيراني الاحترام والحقوق التي يستحقها".