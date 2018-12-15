دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، سياسة قطر وأميرها، مشيرا إلى أن الدوحة تسعى إلى صلح "حب الخشوم" بدلا من معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة، وانتقد كلمة أمير قطر في منتدى الدوحة، السبت، واعتبر ما جاء فيها "ازدواجية" من قبل الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لافتا إلى أن الاستهداف القطري "الخبيث" للسعودية عمّق أزمتها.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أمير قطر في منتدى الدوحة يرفض التدخل في شؤونه الداخلية ويتمسك عبر سياسات بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه ودول المنطقة، ازدواجية تحمل بصمات الامير السابق، والمختصر اننا في ظل هيمنته لن نرى تغيرا جوهريا يتيح للقيادة الشابة إدارة الأمور بواقعية".

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قائلا: "من الواضح ان النظام القطري يدرك ان مواطنيه يرون في انقطاعهم عن المحيط الخليجي أزمة وجودية كبرى ووضع غير طبيعي، ومن هنا تأتي محاولات الدوحة اليائسة لصلح "حب الخشوم" دون معالجة الأسباب الحقيقية للخلاف".

وتابع قرقاش قائلا: "ولعلنا لا نضيف جديدا حين نشير إلى ان المحاولات المستميتة لتوسل الحلول عبر العواصم الغربية لم تنجح ولم تكن في حد ذاتها سياسة مقنعة، ومع هذا تستمر الدوحة تحت الحماية التركية والايرانية في العمل ضمن نفس النسق اليائس".

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات: "وفي مسلسل الأخطاء القطرية الذي عمّق أزمتها الاستهداف الخبيث ضد السعودية مؤخرا والدور المحرض على الرياض مع تركيا وفي الدوائر الغربية والمنظمات الدولية، فالجهود التي تبذل خلف الأبواب الموصدة تتسرب أخبارها بأسرع مما تتوقع الدوحة".

وكان أمير قطر قد قال في كلمة ألقاها خلال منتدى الدوحة، إن السياسة القطرية لم تتغير حيال الأزمة الخليجية ولاتزال تستند إلى الحوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.