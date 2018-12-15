أمير قطر يتحدث عن الأزمة الخليجية بمنتدى الدوحة: لم يتغير موقفنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، السبت، إن موقف بلاده لم يتغير من الأزمة الخليجية التي تشهدها قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، مؤكدا على أهمية الحوار.

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جاء ذلك في كلمة لأمير قطر في منتدى الدوحة، حيث قال: " لم يتغير موقفنا من حل الأزمة الخليجية عبر الحوار وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية.. مسألة التعايش وحسن الجوار بين الدول منفصلة عن أي قضايا أخرى، السيدات والسادة إن لديكم جدول أعمال على جانب من الثراء والشمول في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.."

وتابع قائلا: "من القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي إلى حرب العراق إلى الانتفاضات العربية التي أطلق عليها عامليا تسمية الربيع العربي.. حرصنا كل الحرص على إبقاء منابر الحوار ومنصات التواصل فعالة منفتحة لتبادل الآراء في بيئة حرة للجميع..

وأضاف: "في خضم كل هذه التحديات والأزمات ثبت أنه لم يُكتب النجاح لأية حلول من خارج مجموع القيم الجامعة التي توصلت إليها الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية من جهة، وبعد معارك التحرر من الاستعمار من جهة اخرى وهي القيم التي لا يجوز أن تتغير بتغيير الظروف والاوقات".

وأنهى أمير قطر كلمته قائلا: "آمل أن تسهم أعمال هذا المنتدى في بلورة الرؤى في كيفية التعامل مع القضايا والموضوعات المهمة المطروحة للنقاش فيه، أكرر الترحيب بكم في الدوحة..