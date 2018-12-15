دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ خالد بن عبدالرحمن، وزير الخارجية القطري، إن مكانة التحالف الإقليمي تأثرت وضعفت على حد تعبيره بسبب الأزمة الخليجية التي تشهدها بلاده من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

جاء ذلك في كلمة للوزير القطري، السبت، بمنتدى الدوحة حيث قال: "لقد تأثرت مكانة التحالف الإقليمي وضعفت بسبب الأزمة الخليجية. ولذلك، فإن التحالف الذي كان موجود سابقاً يجب إعادة تشكيله وتصميمه لضمان الاستقرار والأمن مستقبلاً في المنطقة".

وتابع الشيح خالد بن عبدالرحمن قائلا: "الحوار هو مفتاح تحقيق السلام والاستقرار. إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن الحوار مع دول الحصار المبني على الاحترام المتبادل من شأنه أن ينهي الأزمة في المنطقة".

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ويذكر ان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، افتتح المنتدى بكلمة قال فيها: "لم يتغير موقفنا من حل الأزمة الخليجية عبر الحوار وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية.. مسألة التعايش وحسن الجوار بين الدول منفصلة عن أي قضايا أخرى، السيدات والسادة إن لديكم جدول أعمال على جانب من الثراء والشمول في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.."