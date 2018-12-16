نشر الأحد ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، مقطع فيديو يظهر أحد الأنفاق التابعة لحزب الله اللبناني والتي تمكنت القوات الإسرائيلية من اكتشافها خلال عمليات أطلقت عليها اسم "درع الشمال".

وقال ادرعي في تعليق على الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "هكذا ظهر نفق حزب الله الارهابي الهجومي الاول الذي كشفناه. اليوم قمنا بالإعلان عن اكتشاف النفق الرابع. هل مسؤولو الدولة اللبنانية بحاجة الى مزيد من الإثباتات حول نشاطات هذه المنطقة الإرهابية؟ درع الشمال".

وفي تغريدة منفصلة نشر أدعي مقطع فيديو معلقا: "اعتمادًا على النصوص المذكورة في الكتاب والسنّة، نستنتج أنه الأقرَبون أوْلى بالمعروف... فأين السيّد حسن من هذه النصوص؟!يا سكّان لبنان والشيعة على وجه الخصوص، إنّي أحذّركم من مكرِ حزب الله… فاعتبروا يا أولي الأبصار.. درع الشمال".

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وقال في المقطع: "في الأيام الأخيرة نسمع عن حزب الله بأنه يعرض سكان لبنان عامة والشيعة في جنوب لبنان خاصة للخطر الكبير جراء تهوره ومخططاته الإرهابية غير المحسوبة دون أن يتأثر بالضرر الهائل الذي يسببه لهم وفي هذا السياق ينطبق المثل العربي القديم (على أهلها تجني براقش).."