نشر الأحد ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يعمل على قضية تسليم رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن لأنقرة.

وقال أوغلو خلال مشاركته في "منتدى الدوحة" إن ترامب أبلغ أردوغان خلال قمة مجموعة الـ20 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، عزمه تسليم غولن لتركيا وأضاف وزير الخارجية التركي قائلا: "لكن علينا أن نرى خطوات فعلية".

ويعتبر الرئيس التركي، غولن "إرهابيا"، كما يتهمه بانه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة عليه عام 2016، وقد طالبت تركيا واشنطن مرارا بالإفراج عن رجل الدين المعارض دون جدوى.

واكد وزير الخارجية التركي أن هناك قضايا أكبر من قضية غولن تختلف عليها أنقرة وواشنطن، ولعل أبرزها دعم أمريكا للفصائل المسلحة الكردية في الشمال السوري، وعبر في الوقت نفسه عن رضاه عن نتائج تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالقضية والتي أظهرت "سوداوية" منظمة فتح الله غولن، على حد وصف وغلو.

يذكر أن تركيا كانت قد أفرجت مؤخرا عن القس أندرو برونسون، والذي وصفه وزير الخارجية التركي بأنه عميل لصالح المخابرات المركزية الأمريكية.