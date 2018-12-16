رد صامت من إسرائيل وتنديد أردني ببيان أستراليا بشأن القدس

مباشرة من غزة.. هذا ما شاهده مذيع CNN بأول يوم لافتتاح سفارة أمريكا في القدس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نهشون، على اعتراف رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، لكنه أشار إلى أن إبداء أستراليا استعدادها لفتح مكتب تجارة ودفاع في القدس "خطوة في الاتجاه الصحيح"، في الوقت الذي انتقد فيه الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية الإعلان الأسترالي بشأن القدس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا على جاهزية أستراليا لفتح مكتب للتجارة والدفاع في القدس، إن "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح"، وعبر عن امتنان إسرائيل لموقف أستراليا من العقوبات المفروضة على إيران، دون أن يعلق على الاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، وهو الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أيضا.

من جانبه، ندد الأردن بالخطوة الأسترالية ووصفها بـ"الخرق الواضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، وذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية، بترا، عن وزارة الخارجية.

وجاء في بيان الخارجية الأردنية أن "القرار الأسترالي يشكل تحيزا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي ترسخ الاحتلال، وتغذي التوترات والصراعات وتمنع التوصل إلى سلام شامل".

بدوره، قال الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إن القرار الأسترالي "غير مسؤول" وألقى بلومه على حكومة موريسون لوقوعها فريسة "سياسات داخلية حقيرة"، على حد تعبير عريقات.