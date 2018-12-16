بمنتدى الدوحة.. وزير خارجية تركيا يتطرق لقضية خاشقجي والأزمة الخليجية

نشر الأحد ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخراجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده لن تتخلى عن "الحقيقة حتى النهاية" فيما يتعلق بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي على هامش منتدى الدوحة، السبت، حيث قال: "لا نملك معلومات حول نتائج التحقيق الذي يجريه الجانب السعودي، ويتعين أن يتسم ذلك التحقيق أيضا بالشفافية والمصداقية"، لافتا إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أكد على أن التحقيق الذي تجريه أنقرة "شفاف ونزيه للغاية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

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وحول الأزمة الخليجية، قال جاويش أوغلو، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية: "حصار دولة قطر بغير العادل وغير المبرر، وأنها أزمة مصطنعة، والجمهورية التركية ترفض مبدأ اللجوء للعقوبات لحل المشكلات"، معربا عن "أمله أن تنتهي الأزمة في أسرع وقت ممكن رغم أنها لم تضر بالاقتصاد القطري".

وأردف قائلا: "دولة قطر تعمل بجد على تنويع اقتصادها والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات وأنها تتمتع بنشاط كبير على الساحتين الإقليمية والدولية وأن اقتصادها مستمر في النمو والصعود".