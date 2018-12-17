عمر البشير يصل إلى دمشق.. وبشار الأسد باستقباله

نشر الأحد ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، الأحد، ليكون أول رئيس عربي يزور سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وقد كان باستقباله نظيره السوري، بشار الأسد في مطار دمشق الدولي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكرت سانا أن البشير قال للأسد إن سوريا دولة مواجهة وإضعافها يشكل إضعافا لجميع الدول العربية وأشار إلى أن الأزمات التي تمر بها الدول العربية تحتاج إلى "مقاربات جديدة" تستند إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأعرب الرئيس السوداني عن أمله بأن تستعيد سوريا عافيتها وأن يتمكن شعبها من تحديد مصير بلاده، مشددا على وقوف السودان إلى جانب سوريا وأمنها.

من جانبه، قال الأسد إن سوريا بقيت متمسكة بعروبتها رغم ما حدث طيلة السنوات الماضية ولفت إلى أن "تعويل" بعض الدول العربية على الغرب لن ينفعها ولن يفيد شعوبها، وشكر البشير على الزيارة واصفة إيها بـ"الدفعة القوية" لعودة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه سابقا.

يذكر أن البشير هو أول رئيس عربي يزور سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، والتي استمرت 7 سنوات مخلفة حصيلة كبيرة من القتلى والجرحى والمهجرين.