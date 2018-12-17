عمرو أديب يتحدث عن "موسم داعش" ويوجه رسالة تحذير: ربنا يحمي مصر

نشر الاثنين ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع اقتراب احتفال الأقباط بأعياد الميلاد، طالب الإعلامي المصري عمرو أديب المصريين باليقظة والحذر تحسبا لأي أعمال إرهابية، داعيا الله بأن "يحمي مصر والمصريين".

وجاء حديث أديب، الإثنين، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، قائلا: "ربنا يحمي مصر وكل المصريين في الأيام القادمة"، مضيفا أن "الأيام القادمة موسم الهجوم على المسيحيين والأقباط مش في مصر بس في العالم كله".

ونبه أديب المسلمين والمسيحين بضرورة أن يأخذوا حذرهم في شوارعهم من أي "شيء مريب"، مرجعا السبب في ذلك إلى أنه "ده موسم بتاع داعش"، حسب قوله، مشيرا إلى أن رسائل التحذير يتم ترديدها في أماكن عديدة بالعالم مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.