نشر الاثنين ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده "لم تتلق أوامر من واشنطن لتنفيذ عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون" في سوريا.

جاء ذلك بحسب تصريحات صويلو التي نقلتها وكالة الأناضول التركية للأنباء، الإثنين، إذ قال إن "تركيا نفذت عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون (في سوريا)، بمفردها، غير آبهة بردّة فعل الولايات المتحدة الأمريكية".

وتأتي تصريحات صويلو خلال زيارة أجراها إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، لإجراء محادثات رسمية.

وأشار إلى أن "تركيا نفذت عملية غصن الزيتون، رغم معارضة الولايات المتحدة لهذه العملية والتهديدات التي أطلقتها"، مضيفا أن "الولايات المتحدة حاولت تطويق تركيا بشمال العراق، ومن ثم في عفرين (شمالي سوريا)، والآن تحاول في شرق الفرات (شمال شرقي سوريا)، وتركيا لم ولن تسمح بذلك".

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية شرقي نهر الفرات في سوريا ضد حزب العمال الكردستاني، وذلك في كلمة متلفزة ألقاها الأربعاء الماضي.

ويقاتل التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا إلى جانب قوات كردية سورية، تنظيم داعش في هذه المنطقة، لكن أنقرة تنظر إلى جميع الفصائل المسلحة الكردية على أنها امتداد لحزب العمال الذي تصنفه أمريكا وأوروبا كمنظمة إرهابية.