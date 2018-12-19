دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام الأردني الأربعاء، أنه لم يتلق أي شكوى من مواطن سعودي بشأن تعرضه للاعتداء والسلب، بعد تداول مقاطع فيديو لهذا الشخص جاء فيها أنه تعرض للاعتداء والسلب في الأردن، وأشار الأمن الأردني إلى أن السفارة السعودية في الأردن أكدت أن الحادثة وقعت في مدينة أبها السعودية.

وقال الأمن العام الأردني على لسان الناطق الإعلامي باسمه، عامر السرطاوي: "أنه وبمتابعة ما تم تداوله ونشره من مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض أحد الأشخاص من الجنسية السعودية للاعتداء عليه وسلبه؛ فقد تبين أنه لم تسجل لدى أيا من وحدات الأمن العام في كافة المحافظات شكوى بهذا الخصوص ولم تردهم اية معلومات حولها".

وأكد الأمن العام في الأردن أنه تواصل مع السفارة السعودية والتي أكدت بدورها أنها لم تتلق شكوى بهذا الشأن ولم تردها معلومات بوقوع حادثة مشابهة أخرى.

وأشار الأمن العام الأردني إلى "أنه وبتدقيق رقم المركبة ومالكها الذي ظهر في الفيديو، تبين أن آخر حركة سفر للمركبة ولمالكها عبر الأراضي الأردنية كان المغادرة في شهر أيلول من العام 2015”.

وأكد الأمن العام في الأردن أن السفارة السعودية أصدرت بيانا أكدت فيه أن المقطع الذي تم تداوله، صوّر في مدينة أبها السعودية وليس في الأردن، وأشار إلى أن السفارة كشفت أنها تواصلت مع المواطن، الذي أكد بدوره أنه تقدم بشكوى سابقة وتم استرجاع حقه حينها قبل أن يغادر الأراضي الأردنية دون عودة.