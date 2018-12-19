شاهد أول تعليق من نتنياهو بشأن انسحاب أمريكا من سوريا

نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيديو، الأربعاء، للتعقيب على إعلان البيت الأبيض انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، جاء أول تعليق من نتنياهو، كاشفا تفاصيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأمر.

وقال نتنياهو: "تحدثت أول أمس مع الرئيس ترامب كما تحدثت أمس مع وزير الخارجية (مايك) بومبيو. الإدارة الأمريكية قالت لي إن الرئيس يعتزم إخراج القوات الأمريكية من سوريا وأوضحوا لي أنه توجد سبل أخرى للتعبير ميدانيا عن تأثيرهم".

وأوضح أن "هذا هو بطبيعة الحال قرار أمريكي"، مضيفا: "سندرس الجدول الزمني لهذا القرار وأسلوب تطبيقه وبطبيعة الحال سندرس أيضا التداعيات بالنسبة لنا".

وتابع: "في أي حال من الأحوال سنعمل على صون أمن إسرائيل وسندافع عن أنفسنا في هذا الساحة".