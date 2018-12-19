توتر في الجو بين الإمارات والبحرين وقطر.. كل ما تحتاج معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه رفع أشخاص للعلم السعودي إلى جانب العلم القطري خلال الاحتفالات باليوم الوطني لقطر، الثلاثاء، في الدوحة.

وتنوعت الردود والتعليقات للنشطاء على مقطع الفيديو هذا الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته أو تاريخ تصويره، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز هذه التغريدات:

وفي موضوع متصل، تداول نشطاء مقاطع فيديو يظهر تأدية أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، العرضة (الرقصة التقليدية بمنطقة الخليج) إلى جانب تجواله وتحيته لعدد ممن اصطفوا للسلام عليه، وفيما يلي نستعرض لكم بعضا مما تم تداوله:

ويذكر أن هذا هو اليوم الوطني الثاني الذي يمر على قطر منذ إعلام المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر مقاطعتها للدوحة وهو ما وصفته الأخيرة بـ"الحصار" نافية التهم التي وجهت إليها من قبل هذه الدول.

ويشار على أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.