تفاعل على تصريحات أمير سعودي عن ولي العهد وخاشقجي واردوغان وقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات أدلى بها الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تطرقه لعدد من المواضيع تصدرتها قضية العلاقات بين المملكة وتركيا بالإضافة إلى ملف الأزمة الخليجية ومقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال الأمير في مقابلة نشرتها قناة روتانا خليجية، الاثنين: "من يعتقد أن هذه الحملة (بعد مقتل خاشقجي) هدفها حرية الصحفيين وحقوق الإنسان سيكون واهما، يعني ما لقينا نفس ردة الفعل على بشار الأسد الي قتل 500 ألف وشرد 10 مليون، ما لقينا ردة فعل على مذابح السنة في الأنبار على المجازر التي ارتكبها الحشد الشعبي على الي صار في بورمة على حبس الصحفيين في تركيا.."

وتابع قائلا: "يعني حتى العملية نفسها الي صارت، يعني معروف ان الاستخبارات في كل مكان ما يتصف عملها دائما بالنبل ومعروف أن الاستخبارات من دورها ومن صميم عمل الاستخبارات هو إعادة المعارضين، تتفق أو تختلف مع هذا، هذه هي القضية، يعني هذا لم يكن يحتاج أمر فهذا امر من صميم استراتيجيتهم.. بالمناسبة تركيا اختطفت أوجلان ومتأكد أن فتح الله غولن لو لم يكن في أمريكا كان حاولوا أن يجيبوه، أنا لا أبرر الجريمة بشعة.."

وحول ولي العهد السعودي، قال الأمير عبدالرحمن: "الغرب يستهدف محمد بن سلمان ورؤيته، ليش استهداف محمد بن سلمان ورؤيته؟ رؤية محمد بن سلمان فيها شيء خطير بالنسبة للغرب، أول شيء هم لا يريدون سعودية تفكر لعشر سنين للأمام، لا يريدون سعودية يكون عندها رؤية وتتحول من دولة نفطية إلى دولة لا يشكل النفط العامل الأساسي في حياتها، يبغونها دولة دائمة تنتج سلعة وتحتاج الناس تدافع عنك ودائما تكون حبيس ردة الفعل.."

وأردف: "لما الأمير محمد طلع وقال الرؤية كان الجميع يتعامل على أنه كلام في الغرب ولكن لما شافوه ينفذ ويأخذ خطوات على أرض الواقع وأنه رجل يعني ما يقول.. ما يبغون أحد يقول لهم لأ ما يبغون السعودية الي يبغاها محمد بن سلمان وبالتالي هم ما يبغونه.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود والتفاعلات على هذه التصريحات: