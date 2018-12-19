أمريكا تستعد للانسحاب "الكامل" و "السريع" من سوريا

نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

واشنطن (CNN)-- قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN، الأربعاء، إنه يجري التخطيط حالياً لسحب القوات الأمريكية من سوريا "بشكل كامل" و"سريع".

وأضاف المسؤول أن القرار اتخذ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالما أشار إلى رغبته في الخروج من سوريا.

بدوره، وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الكولونيل روب مانينغ، لـ CNN: "في هذا الوقت، نواصل العمل مع شركائنا في المنطقة".

ونفى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة أي تغيير في الوجود الأمريكي بسوريا. وقال التحالف في بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر إن "أي تقارير تشير إلى تغيير في موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق" بالوجود العسكري في سوريا "باطلة ومصممة لزرع الارتباك والفوضى".

فيما قال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، هذا الشهر إن الولايات المتحدة بحاجة لتدريب آلاف المقاتلين المحليين لضمان هزيمة دائمة للمجموعة الإرهابية.

ولدى الولايات المتحدة حوالي 2000 جندي في سوريا؛ حيث يقومون في الأساس بتدريب القوات المحلية لمحاربة تنظيم داعش.

ولقد حققت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تدعمها الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد بعض النجاح في الآونة الأخيرة ضد الجماعة الإرهابية؛ وهي على وشك السيطرة على آخر بلدة كبيرة تحت سيطرة داعش شرق نهر الفرات.

وقد تم مؤخراً توجيه القوات الأمريكية من قبل وزير الدفاع جيمس ماتيس لإنشاء مراكز مراقبة على طول الحدود السورية التركية كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من التوترات بين تركيا والحلفاء الأكراد في الحرب ضد داعش.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق خبر الانسحاب الأمريكي المخطط له.