دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مقطع فيديو يظهر انسحاب سفير إيران في العراق، إيرج مسجدي، من جلسة نظمها تحالف البناء والتوجه للحاضرين بالوقوف دقيقة صمت تكريما لـ"شهداء العراق".

وقال الفريق في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "شاهد.. لحظة انسحاب السفير الإيراني في بغداد عندما طلب من الحاضرين الوقوف احتراما لمن قدموا أنفسهم دفاعا عن العراق.. لا يمكن وصف مثل هذا التصرف بأقل من عدم الاحترام للشعب والدولة المضيفة، إن لم يكن خروجا فاضحا عن أعراف الدبلوماسية. لكن متى اعترف النظام في إيران باي عرف دبلوماسي؟".

من جهتها بررت السفارة الإيرانية في بغداد، الحادثة على لسان المستشار الإعلامي للسفارة، ذو الفقار أمير شاهي، الذي قال وفقا لما نقتله وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية: "السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، حضر الحفل منذ البداية، وأتم جميع فعالياته التي كرّمت الشهداء العراقيين، ثم قرأ سورة الفاتحة على أرواحهم، وغادر في لحظة قيام الحضور، دون الانتباه إلى أنه كان قيام دقيقة صمت، وليس ختاماً للحفل".

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وتابع قائلا: "تأويل خاطئ للمشهد.. إن موقف إيران بالنسبة إلى شهداء الحشد الشعبي وقوات المقاومة الإسلامية ودورهم أمر لا غبار عليه وصريح"، موضحا أن "الشهداء هم محط احترام لدى الجمهورية الاسلامية في إيران، وبعثاتها الدبلوماسية لاسيما السفير مسجدي، الذي أنفق عمره في مكافحة الإرهاب وتكريم شهداء محور المقاومة الإسلامية ومجاهدي القوات العراقية المسلحة المحترمة، وأن ايران قدمت الكثير من الشهداء في المعارك ضد الإرهاب".

ويذكر أن هذه الحادثة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود الواردة: