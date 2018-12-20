مظاهرات في السودان لارتفاع الأسعار.. وإعلان الطوارئ بعطبرة

نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حكومة ولاية نهر النيل السودانية فرض حالة الطوارئ وتعليق الدراسة بكافة المدارس الأساسية والثانوية الحكومية والخاصة بمحلية عطبرة، اعتباراً من الخميس و"ذلك إلى حين إشعارٍ آخر"، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

يأتي ذلك في أعقاب المظاهرات التي شهدتها عطبرة السودانية احتجاجا على ارتفاع الأسعار حسب ما أفاد به مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأهاب إبراهيم مختار مصطفى، وزير التربية والتوجيه الناطق باسم حكومة الولاية في السودان، بمديري التعليم الأساسي والثانوي بمحلية عطبرة ومديري مدارس الأساس والثانوي الحكومية والخاصة بالمحلية وضع قرار الطوارئ "موضع التنفيذ الفوري"، حسب الوكالة السودانية التي أشارت إلى "أن الدراسة ببقية محليات الولاية ستستمر بصورةٍ طبيعية".

بدوره، أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم أسفه لـ"محاولات بعض القوى السياسية إثارة الفتنة وتقويض أمن واستقرار البلاد بالعمل على إثارة القلاقل ونسف الاستقرار وتخريب مقدرات الشعب وممتلكاته".

وتحدث الدكتور إبراهيم الصديق رئيس قطاع الإعلام بالحزب الحاكم للوكالة السودانية، قائلا إن "حق التعبير عن المواقف والآراء مكفول بنص الدستور، ولكن التخريب غير مقبول ومرفوض"، معتبرا أن "ما جرى فى عطبرة من بعض المتظاهرين لا يتسق مع مفهوم التظاهرات السلمية"، واصفا ما تم حسب حديثه بـ"محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار".

واعتبر أن الأجهزة الأمنية والشرطية في السودان "تعاملت بمهنية عالية وضبط نفس وهدوء لتفويت الفرصة على الذين يسعون للخراب"، مضيفا أن "هذه التصرفات تعتبر محاولة لإحداث خلخلة أمنية، وهذا أمر يستوجب التوقف عنده".

وتحت عنوان " #مدن_السودان_تنتفض" تناقل مغردون ما تشهده البلاد هناك، فقد كتب أحدهم عن "اشتعال النيران في أمانة الحكومة بالدامر مكتب الوالي"، بينما تداولت مغردة فيديو لتجمع السودانيين المحتجين على ارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل مما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.