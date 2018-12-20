زكريا يشبه لـCNN اعلان ترامب الانسحاب من سوريا بـ"المهمة أنجزت" لبوش

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—شبه فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب القوات الأمريكية من سوريا باللحظة التي أعلن فيها الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأبن بأن "المهمة أنجزت" في حرب العراق.

02:55 فريد زكريا: في سوريا ترامب تحول الى أوباما

وقال زكريا: "نعم (تصريحات ترامب) تبعث بالشعور ذاته الذي حظينا به عندما صرح بوش بأن المهمة أنجزت بالعراق، ولكنني أعتقد أن التصريح الحالي أسوأ لأن بوش اعتقد بجدية أن المهمة أنجزت أما ترامب فإما أنه ملّ من الأمر أو فقد اهتمامه.."

وتابع زكريا قائلا: "قد يكون ذلك أمرا يحصل غالبا مع ترامب، الأمر يتعلق في الغالب بالناس وليس بالسياسة فهو لا يفكر مطولا بالسياسات، كان معجبا بماتيس (وزير الدفاع الأمريكي) وكان يطلق عليه اسم الكلب المجنون وجنرالي وبعدها طرأ أمر على هذه العلاقة والآن ترامب ليس معجبا بماتيس وهذا يعني أنه ليس معجبا بالنصائح التي يعطيها إياه ماتيس، وماتيس يريد البقاء في سوريا والآن ترامب يريد الخروج".

ويذكر أن ترامب قال في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، الأربعاء: "لقد هزمنا داعش في سوريا، وهذا السبب الوحيد لوجود (القوات الأمريكية) هناك خلال رئاسة ترامب".