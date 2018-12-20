دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، إن بلاده عملت مع الإمارات بـ"كل قوة؛ لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية"، التي استضافتها أبوظبي مؤخرا.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال السفير السعودي لدى واشنطن إنه "ستستمر المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله، ببذل كل الجهود من أجل اعادة الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني الشقيق، وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب الى التنمية والإعمار".

وأضاف: "عملت المملكة وشقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخرا، ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع واحلال السلام في هذا البلد الإسلامي الهام".

وتابع: "رغم محاولات التخريب من الدولة التي تمول الإرهاب و تغذي الصراعات في المنطقة ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة الأفغانية، سنرى -بمشيئة الله- في بداية العام المقبل نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة".