بوتين يتحدث عن "ازدواج المعايير" بقضيتي خاشقجي وسكريبال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، الضوء على ما وصفه بـ"أزدواجية المعايير" عند الغرب فيما يتعلق بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وقضية محاولة تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين في المؤتمر الصحفي السنوي، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية: "ليس هناك ما أعلق به على قضية خاشقجي. فالواضح أنه قتل، بينما سكريبال على قيد الحياة والحمد لله، لكن ما نلاحظه في قضية خاشقجي هو تجاهلها المطلق، فيما فرضوا علينا الكثير من العقوبات في قضية سكريبال".

وأردف بوتين قائلا: "هذا مجرد ذريعة. لولا سكريبال لافتعلوا شيئا آخر. فالهدف هو ردع روسيا كقوة منافسة".

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وفيما يتعلق بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سحب قواته من سوريا، قال بوتين إن "الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي وسحب الولايات المتحدة الامريكية لقواتها خطوة صحيحة".