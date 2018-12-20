ما موقف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا من انسحاب واشنطن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، الخميس، إن إعلان سحب القوات الأمريكية سيؤدي إلى "إنعاش الإرهاب".

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جاء ذلك في بيان أصدرته قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، حيث قالت: "إن قرار الانسحاب الأمريكي من المناطق الشمالية والشرقية بسوريا سيكون لها تأثير سلبي على الحملة ضد الإرهاب وسيمنح الإرهاب وداعميه ساحة سياسية وزخما عسكريا لينتغش فيه".

وأضافت: "في ظل هذه الظروف فإن الانسحاب سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار وإيجاد هوة سياسية وعسكرية ستترك الناس في المنطقة بمخالب قوات معادية".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، دانا وايت، قالت في تصريحات لها عقب إعلان الانسحاب: " "لقد بدأنا عملية عودة القوات الأمريكية إلى الوطن من سوريا، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من الحملة"، مؤكدة على أن التحالف "حرر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، لكن الحملة ضده لم تنته بعد".