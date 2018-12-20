تركيا ترحب بقرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا

نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- رحبت تركيا، الأربعاء، بالقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من سوريا.

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى لـCNN إن تلك الخطوة "تتفق مع الخطوط العريضة التي خرجت من محادثة هاتفية جرت مؤخراً بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف المسؤول التركي: "نحن نرحب بخبر الخطوات الوشيكة لإدارة ترامب في سوريا. ويتماشى هذا القرار مع الإطار الذي خرج من مكالمة الرئيسين أردوغان وترامب".

وتابع: "تعمل تركيا والولايات المتحدة عن كثب في مجموعة من القضايا. نحن نرحب بهذه الفرصة لتعزيز تعاوننا مع زميلنا في حلف الناتو".

وشدد المسؤول التركي على أن قرار ترامب لن يؤثر على تركيا التي تقاتل "الإرهاب" شرق الفرات، مضيفا: "ليكون واضحا، فإن هذا القرار لن يضعف عزم تركيا على محاربة جميع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك التابعة لحزب العمال الكردستاني، شرق نهر الفرات".

كما قال المسؤول التركي: "لقد تم هزيمة إرهابيي داعش في سوريا. يجب أن نركز على منع عودة ظهور التنظيم في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. قلقنا الرئيسي هو أن داعش سوف تستغل مظالم المجتمعات المحلية التي كانت تعيش تحت نير حزب العمال الكردستاني ومكونه السوري".

واعتبر أن "طرد جميع الجماعات الإرهابية من سوريا هو مفتاح استقرار ذلك البلد واستقراره"، مضيفا أنه "يجب أن نبحث عن طرق طويلة الأجل وشاملة وفعالة لتحييد التهديدات ضد الاستقرار الإقليمي".