نشر الخميس ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال خلوصي اكار، وزير الدفاع التركي، إن قوات بلاده تركز في عملياتها الحالية بشمال سوريا على منطقتي منبج وشرق الفرات، وذلك في تصريحات تأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية في سوريا.

00:15 الجنرال فوتيل لـCNN: لم نسحب قواتنا من منبج

وأضاف أكار في كلمة له من العاصمة القطرية، الدوحة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "ثمة حفر وأنفاق تم حفرها في منبج وشرق الفرات، لكنها لن تقف حائلا أمام عزم تركيا القضاء على بؤر الإرهاب هناك".

وتابع قائلا: "فليدخلوا إلى باطن الأرض إذا شاؤوا، عندما يحين الوقت المناسب، حتما سيتم دفن هؤلاء الإرهابيين في حفرهم".

وأضاف حول "الوجود الإرهابي" شمال العراق: "نتابع دوما تحركات الإرهابيين هناك، ونفذنا مؤخرا غارات جوية على مناطق سنجار وقرة جاق.. تم تحييد الإرهابيين في تلك المنطقة دون إلحاق أية أضرار بالمدنيين والأبرياء".

ويذكر أن ترامب قال في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، الأربعاء: "لقد هزمنا داعش في سوريا، وهذا السبب الوحيد لوجود (القوات الأمريكية) هناك خلال رئاسة ترامب".