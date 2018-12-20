قضية خاشقجي و"أكثر الدول دموية" بالتقرير السنوي لمراسلون بلا حدود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود الدولية، والتي تعنى بشؤون الحريات الصحفية والإعلامية، الضوء في تقريره السنوي على قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي ووقعه على الساحة الدولية.

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وجاء في التقرير: "أثارت عملية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الـ2 من أكتوبر/ تشرين الأول غضبا دوليا، أبلغ عن فقدانه إلى حين أكدت السلطات السعودية مقتله، وبحسب السلطات التركية فإن الإعلامي السعودي خنق ثم قطع.."

وأضاف التقرير: "أكثر من 160 منظمة غير حكومية دولية، بما فيها منظمة مراسلون بلا حدود طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في مقتل خاشقجي".

وأشار التقرير إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة أكثر الدول دموية بعد مقتل 6 صحفيين فيها خلال العام 2018، لتدرج إلى جانب المكسيك التي قتل فيها 9 صحفيين وسوريا التي قتل فيها 11 صحفيا و8 صحفيين اليمن بالإضافة إلى 15 صحفيا مقتولا في أفغانستان و6 في الهند.