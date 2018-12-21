التحالف العربي يرصد "خروقات" الحوثيين بعد اتفاق السويد

نشر الجمعة ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2018

حصرياً.. مراسلة CNN: المشاهد في اليمن لا يمكن تصوّر رعبها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رصد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، الجمعة، عدد "خروقات" الحوثيين في أعقاب اتفاق السويد الذي جرى إبرامه مؤخرا، الذي قضى بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية تصريحات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إذ أعلن أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تخرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة دون الالتزام باتفاق السويد".

وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 62 خلال الـ72 ساعة الماضية بالحديدة"، لافتا الأنظار إلى أن "الخروقات الحوثية شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة".

وتابع: "المليشيات استخدمت الهاونات والآر بي جي وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ البالستية في الخروقات"، لافتة إلى أنها رصدتها في مناطق عدة باليمن منها "الدريهمي والتحيتا".

وجدد التحالف التأكيد على دعم "التزام الجيش اليمني بوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود اتفاق السويد".