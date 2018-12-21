أردوغان يؤخر "عملية سوريا" بعد مكالمة ترامب: ليست فترة مفتوحة

نشر الجمعة ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2018

فيديو حصري لمعارك شرسة وجهاً لوجه مع داعش في سوريا

إسطنبول، تركيا (CNN)-- قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده ستنتظر لتنفيذ عملية مخططة في شمال شرق سوريا لبضعة أشهر عقب محادثاته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى.

وقال أردوغان: "إن مكالمتنا الهاتفية مع الرئيس ترامب، إلى جانب الاتصالات بين دبلوماسيينا ومسؤولي الأمن بالولايات المتحدة، دفعتنا إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً".

وأفاد أردوغان في كلمته أمام الجمعية التركية للمصدرين في إسطنبول، الجمعة، بأن "هذه ليست فترة انتظار مفتوحة".

في الأسبوع الماضي، قال أردوغان إن تركيا ستشن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وذكر أردوغان أنه في غضون ذلك، ستعمل تركيا على خططها التشغيلية للقضاء على عناصر تنظيم داعش.