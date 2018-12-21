تبادل اتهامات خرق الهدنة بين التحالف والحوثيين

نشر الجمعة ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2018

تقرير: 85 ألف طفل قد يكونوا قد ماتوا جوعاً في اليمن منذ 2015

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تبادل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودي لدعم "الشرعية" في اليمن والحوثيون المدعومون من إيران، الاتهامات حول خرق اتفاق الهدنة المعلن عنه من السويد قبل أيام.

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مصدر بتحالف الشرعية قال لـCNN إن الحوثيين خرقوا اتفاق الهدنة 23 مرة، الأربعاء، لافتا على أن "المستوى العام للخروقات اقل وهذه إشارة إيجابية، ولكن لا يزال من المبكر رسم استنتاج نهائي".

من جهتها قالت جماعة الحوثي إن قوات التحالف خرقت اتفاق الهدنة 41 مرة بين الساعة الثانية فجر الثلاثاء والساعة السادية من مساء الأربعاء.

وكان انتونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة قال في مؤتمر صحفي عقب محادثات السويد: "أعضاء الوفدين اتفقوا على وقف إطلاق النار في ميناء مدينة الحديدة وتبادل الأسرى والسماح بالممرات الإنسانية في المدينة المحاصرة، مع وضع إطار للمفاوضات المستقبلية".