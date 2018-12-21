ماذا قال الشاعر الحارثي بقصيدة أمام الملك سلمان بالجنادرية 33؟

نشر الجمعة ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—القى الشاعر المقدم مشعل الحارثي قصيدة مطولة بحضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاح المهرجان الوطني السعودي للتراث والثقافة الـ33 بالجنادرية.

وبرز الجانب السياسي بصورة جلية في قصدية الحارثي الذي تناول مواضيع وحدة الخليج والحرب في اليمن قائلا "اليمن أصل العرب ما هو فرع لإيران"، داعيا في الوقت ذاته إلى طاعة الملك سلمان وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

ويذكر أن الهيئة العامة للترفيه تشارك للمرة الأولي بهذا المهرجان عبر جناح يمتد على مساحة 22 ألف متر مربع، وتأوي أكبر قبة مضيئة هي الأولى من نوعها في المهرجان يبلغ قطرها 40 متر مربع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان العاهل السعودي افتتح مهرجان الجنادرية، الخميس، بحضور عدد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة من أمراء السعودية إلى جانب دبلوماسيين وممثلين عن دول أخرى.