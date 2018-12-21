دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2451 حول اليمن، الذي أيد اتفاقات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين المعروفة بـ"أنصار الله" حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في اتفاق ستوكهولم.

وحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، فقد دعا القرار، الذي قدمت المملكة المتحدة مشروعه، الأطراف إلى "تطبيق اتفاق ستوكهولم وفق الأطر الزمنية المحددة".

ويشدد قرار مجلس الأمن الدولي على "ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

كما يرحب القرار بـ"استعراض المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيث لإطار عمل للمفاوضات في ستوكهولم، السويد، بعد التشاور مع الأطراف، وبخطته لبحث إطار العمل خلال الجولة المقبلة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المشاورات الرسمية على مسار التوصل إلى حل سياسي".

ووفقا للقرار، فقد شدد مجلس الأمن على "أهمية المشاركة الكاملة للنساء، والانخراط ذي المغزى للشباب في العمليات السياسية".