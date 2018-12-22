خطوة سعودية جديدة بشأن أول مسجد بني في الإسلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة جديدة، الجمعة، بشأن مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن "فتح أبواب مسجد قباء على مدار الساعة بدءً من هذه الليلة".

وقال الوزير السعودي إن "توجيه خادم الحرمين الشريفين (العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) جاء إبان زيارته الميمونة للمدينة المنورة".

وأضاف أن الملك سلمان "يولي بيوت الله تعالى جل عنايته واهتمامه، وفي مقدمتها الحرمان الشريفان، وليس بمستغرب ما حظي به مسجد قباء وهو أول مسجد أسس في الإسلام من عناية خاصة، وتيسير على قاصديه، لمن يصلْ إليه في أي ساعة من ليل أو نهار؛ للصلاة فيه".

وأكد على أن الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "قد أكدا على الوزارة والجهات المعنية الأخرى ببذل الجهود كافة للقيام بخدمة هذا المسجد المبارك وقاصديه"، مبينًا أن "الوزارة أتمت مؤخرًا الاستعدادات كافة لاستكمال متطلبات الجهات الخدمية والأمنية واحتياجاتها من المكاتب والتجهيزات والكوادر بالتنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المدينة".

وقدم وزير الشؤون الإسلامية السعودي "الشكر والتقدير" للملك سلمان وولي عهده "لما يقدمانه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، والعناية ببيوت الله"، حسب وكالة الأنباء السعودية.