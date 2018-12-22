أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قدم، بريت ماكغورك، مبعوث أمريكا الخاص لدى التحالف الدولي لمحاربة داعش، استقالته من منصبه، الجمعة، بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، وفقا لمسؤول بارز في الإدارة الأمريكية.

وكان قد قال ماكغورك سرا في السابق إنه يعتزم الاستقالة في فبراير/شباط من العام المقبل، ليأتي قرار استقالته الآن كتعبير عن اعتراضه على انسحاب واشنطن من سوريا.

وتأتي استقالة ماكغورك بعد يوم واحد من استقالة وزير الدفاع، جيمس ماتيس، التي كان أحد أسبابها قرار ترامب سحب القوات من سوريا.

وكشف مصدر مطلع على القضية، أن ماكغورك غضب من الإعلان المفاجئ لترامب، والذي يخالف الاستراتيجية التي أطلع عليها شركاءه في التحالف مؤخرا.

وأشار المصدر إلى أن استراتيجية ترامب كانت تتضمن البقاء في سوريا وقتال داعش والوقوف بوجه إيران، وكشف أن ماكغورك اعتبر القرار متهور ولم يستطع الدفاع عنه أو تنفيذه.

من جانبه، قال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوث أمريكا الخاص أبلغ وزير الخارجية مايك بومبيو أنه يعتزم الاستقالة في 31 ديسمبر/كانون أول الجاري، كما كشفت مصادر أن خطوة ماكغورك القادمة ستكون العمل في جامعة ستانفورد.