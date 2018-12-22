أدرعي ينشر فيديو لـ"تناقضات" بتصريحات حسن نصرالله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، مقطع فيديو يكذب فيها الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله ويبرز تناقضات في تصريحاته.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أدرعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال في تعليق على مقطع الفيديو: "يحاول نصرالله من خلال شبكة دعايته اخفاء قضية الأنفاق عن سكان لبنان لكي لا يفهموا مدى خطورتها عليهم ويبعث مؤيديه لإنتاج أفلام بهلوانية لتستر وراء الضربة المؤلمة".

02:26 حصرياً.. كاميرا CNN داخل نفق حزب الله من لبنان إلى إسرائيل

وتابع قائلا: "يا نصرالله ما بكفّي إنك بتخرّب بلبنان على عينك يا تاجر، كمان بتكذب على اللّبنانيين علنًا؟!" مستشهدا بوسمين هما "درع الشمال وبيكفي حزبالله".

ويذكر أن هذه التغريدة تأتي في الوقت الذي كشفت فيه القوات الإسرائيلية خلال العمليات التي أطلقت عليها اسم "درع الشمال" عن عدد من الأنفاق التي قالت إن حزب الله يستخدمها في العمليات ضد إسرائيل ناشرة عددا من مقاطع الفيديو لهذه الأنفاق.