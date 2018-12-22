نشر ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2018

لماذا يتظاهر أصحاب "السترات الصفراء" ضد ماكرون في فرنسا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، المواطنين السعوديين من التوجه إلى الأماكن التي تشهد احتجاجات في العاصمة الفرنسية، باريس.

ونشرت السفارة السعودية، تحذيرا للسعوديين المقيمين أو الذين يزورون فرنسا من التوجه إلى المناطق التي تشهد احتجاجات والاحتكاك بالمتظاهرين في باريس.

وتشهد فرنسا احتجاجات واسعة منذ أكثر من شهر فيما يعرف بمظاهرات "السترات الصفراء" احتجاجا على رفع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة في البلاد.

وحدثت خلال هذه المظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسي، إذ قامت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وتم اعتقال عدد من المتظاهرين.