نشر ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2018

منها تويتر وآبل.. هذه بعض من استثمارات الوليد بن طلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمير عبد العزيز بن طلال عن وفاة والده الأمير طلال بن عبد العزيز، أحد إخوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير السعودي ورجل الأعمال الوليد بن طلال.

ونشر الأمير عبد العزيز بن طلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر نعى فيها والده قائلا: "انتقل إلى رحمة الله الأمير طلال بن عبدالعزيز غفر الله له واسكنه فسيح جناته اليوم السبت، وسيتقبل أبناءه العزاء "للرجال والنساء" بالفاخرية، أيام الاحد، الاثنين والثلاثاء من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء رحمه الله واسكنه فسيح جناته (انا لله وانا اليه راجعون)".

وتفاعل نشطاء على موقع تويتر مع الخبر معبرين عن حزنهم لوفاة الأمير ليتصدر وسم "وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز" الأوسمة الأكثر تداولا في المملكة.

وولد الأمير طلال، الابن الـ18 للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، في 15 أغسطس/آب من عام 1931، وشغل عدة مناصب حكومية، أبرزها وزير المواصلات والمالية وسفيرا للمملكة لدى فرنسا.

تزوج الأمير طلال من منى الصلح، ابنة أول رئيس وزراء لبناني، رياض الصلح، وأنجب منها الأمير الوليد بن طلال والأميرة ريما والأمير خالد.

ولديه أيضا الأمير عبد العزيز والأمير تركي والأميرة سارة والأميرة نورة والأميرة الجوهرة والأمير عبد الرحمن والأميرة هبة والأميرة مها والأمير منصور والأمير محمد والأمير مشهور بالإضافة إلى الأمير فيصل، وكل هؤلاء من زوجات أخريات.