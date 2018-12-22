نشر ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2018

من هو كليمنيك وما علاقته بترامب واستخبارات روسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وأبرز أهمية الوجود الأمريكي في سوريا بمحاربة داعش خلال السنوات الماضية.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "خططنا للبقاء في سوريا 3 أشهر، وكان ذلك قبل 7 سنوات، لم نغادر أبدا".

وأضاف في نفس التغريدة: "عندما أصبحت رئيسا، كانت تزداد شراسة داعش، وها هو انهزم الآن هزيمة كبرى، وحان الدور على الدول الأخرى مثل تركيا للقضاء على ما تبقى منه بسهولة، نحن عائدون إلى الديار".

وتتزامن تغريدة ترامب مع أنباء عن استقالة مبعوث أمريكا في التحالف الدولي ضد داعش، بريت ماكغورك، دون أن يصدر تصريح رسمي عن التحالف حتى لحظة كتابة هذا المقال.

وتتمركز القوات الأمريكية عند ما يعرف بمثلث التنف الواقع شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق والأردن، بالإضافة إلى وجود الجيش الأمريكي في الشمال السوري.