نشر الأحد ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار رئيس الأمن الوطني في سوريا، علي مملوك، مصر، السبت، بعد دعوة وجهها له رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وقالت سانا إن مملوك توجه إلى مصر بتاريخ 22 من ديسمبر/كانون أول الجاري بعد دعوة تلقاها من كامل، وتم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال هذه الزيارة من ضمنها محاربة الإرهاب.

وتأتي زيارة مملوك، التي يمكن وصفها بـ"النادرة" لمسؤول أمني سوري إلى مصر منذ اندلاع الأحداث في سوريا، بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن هذه الزيارة ليست الزيارة المعلنة الأولى لمملوك إلى مصر، إذ كان قد زارها سابقا عام 2016، ولم يتسن لـCNN التأكد بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.