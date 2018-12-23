نشر الأحد ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2018

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقت السلطات المغربية القبض، الأحد، على 13 شخصا مرتبطين بمقتل سائحتين من الدنمارك والنرويج، بعد أن كانت قد وصلت إلى 4 أشخاص يشتبه بضلوعهم بعملية القتل، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية المغربية 2M.

فبعد أن قبضت الشرطة المغربية على 4 أشخاص يشتبه بضلوعهم في عملية القتل، أوقفت السلطات المغربية 9 أشخاص آخرين لارتباطهم بالقتلة وقد وجدت بحوزتهم موادا تستخدم في صناعة المتفجرات.

بدورهم، احتشد مئات المغاربة أمام سفارتي الدنمارك والنرويج حاملين لافتات كتبت عليها كلمة "Sorry" أو "Pardon" تعبيرا عن اعتذارهم وأسفهم على مقتل السائحتين.

لاقت ردة الفعل هذه من قبل المغاربة، قبولا واسعا في الدنمارك والنرويج، إذ قال سفير كوبنهاغن في أوسلو إن ما قام به المغاربة مسه عاطفيا وشكرهم من كل قلبه على تعاطفهم.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الدنماركي في وقت سابق إن الدافع خلف عملية القتل كان سياسيا، واعتبر ما حدث "عملا إرهابيا"، وهو نفس الاستنتاج التي توصلت له الحكومة المغربية.

وقد عثر على جثتي لويزا يسبرسن البالغة من العمر 24 عاما، دنماركية الجنسية، والنرويجية مارين أويلاند، البالغة من العمر 28 عاما، في جبل الأطلس الإثنين.