ترامب يكلف نائب ماتيس بالقيام بأعمال وزارة الدفاع

نشر الأحد ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2018

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب من التغطية المكثفة لاستقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، على خلفية قرار سحب القوات من سوريا، لذلك فقد طلب منه مغادرة منصبه قبل الوقت المحدد.

وأعلن ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أن نائب وزير الدفاع، باتريك شاناهان، سيقوم بأعمال وزارة الدفاع ابتداء من مطلع يناير/كانون ثاني المقبل.

وكان ماتيس قد قال في كتاب استقالته إنه سيبقى في منصبه حتى نهاية فبراير/شباط المقابل، ليساعد في عملية نقل المهمة إلى خليفته في المنصب.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد تقدم باستقالته بعد أن أعلن ترامب بشكل مفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا، وتبعه مبعوث أمريكا الخاص إلى التحالف الدولي ضد داعش، بريت ماكغورك.