عبر تويتر.. ترامب وأردوغان يكشفان فحوى اتصالهما "المثمر"

نشر الأحد ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2018

أردوغان يسيطر على الصندوق السيادي التركي.. تعرّف على ثرواته

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فحوى اتصاله الهاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، والذي ناقش فيه الطرفان عدة قضايا ذات اهتمام مشترك في المنطقة وعلى رأسها، سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد أجريت للتو اتصالا مطولا ومثمرا مع الرئيس التركي أردوغان، وناقشنا قضية داعش والانسحاب البطيء والمدروس للقوات الأمريكية من المنطقة، فبعد سنوات طويلة ها هام سيعودون إلى الديار، وناقشنا أيضا توسيع التعاون التجاري بشكل كبير".

من جانبه، نشر أردوغان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "أجريت اليوم اتصالا مثمرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز التعاون بيننا من توسيع نطاق التجارة إلى التطورات في سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن سحب قواته من سوريا، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الفصائل المسلحة الكردية واعتبرته بمثابة "الخيانة" من الجانب الأمريكي.