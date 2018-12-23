أحاديث و"سيلفي" في استقبال ملك البحرين في الإمارات

نشر الأحد ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم دبي، ونجله ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد، ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، وفقا لما نشره مكتب دبي الإعلامي على تويتر.

ونشر المكتب تغريدة جاء فيها: "محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بحضور حمدان بن محمد، ويتبادلان الأحاديث الأخوية حول العلاقات المتميزة القائمة بين الإمارات والبحرين وسبل تطويرها على مختلف الصعد وفي شتى المجالات التي تعود بالنفع والخير على شعبيهما الشقيقين".

وارفق المكتب التغريدة بصورتين تظهر إحداهما الشيخ محمد بن زايد وهو يلتقط صورة سيلفي جماعية مع ملك البحرين، في حين أظهرت الأخرى الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ حمد وهم يتبادلون الأحاديث.

يذكر أن علاقات متينة تربط الإمارات والبحرين على كافة الأصعدة، ومذلك الحال مع كل من المملكة العربية السعودية ومصر.