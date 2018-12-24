نشر الاثنين ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن تركيا عازمة على مواصلة محاربة الإرهاب دون أن تنتظر إذنا من إسرائيل أو من دول أخرى.

وقال قالن وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية: "ستواصل تركيا كفاحها ضد الإرهاب بكل تصميم، وليس واردًا أن تأخذ إذنا أو موافقة لأجل ذلك، لا من إسرائيل ولا أي دولة أخرى".

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية أن وفدا عسكريا أمريكيا سيزور تركيا ويبحث مع نظرائه الأتراك تنسيق عملية الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وفي هذا الصدد، أكد قالن أن تركيا ستحافظ على وجودها في محيط محافظة إدلب السورية من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة مع القوات المحلية هناك.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قرر سحب القوات الأمريكية من سوريا، معللا قراره بأن تنظيم داعش قد انهزم في سوريا ولم يعد هناك ضرورة للوجود الأمريكي.