وزير خارجية تركيا: نعمل على نقل قضية خاشقجي للأمم المتحدة

نشر الاثنين ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2018

ابنتا خاشقجي: لم يكن معارضا وتساءل إن كان سيعود للسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الإثنين، أن تركيا تعمل مع دول أخرى، لم يحددها، من أجل نقل قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي إلى الأمم المتحدة.

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي بتونس، إن "التحقيقات في تركيا تستمر على قدم وساق وبشكل معمق أكثر ونواصل تحركاتنا لنقل الموضوع إلى الأمم المتحدة".

وأضاف جاويش أوغلو أنه "بينما نقوم بهذه الإجراءات ننتظر من الطرف السعودي بأن يبلغنا بنتائج التحقيقات الجارية في السعودية".

وتابع بالقول إن "الذين قاموا بقتل خاشقجي وتقطيع جثته يتواجدون داخل حدود السعودية، والذين قدموا لهم هذه الأوامر هم أيضا في السعودية".

وردا على سؤال عن مصير جثة خاشقجي، قال جاويش أوغلو: "إنهم لم يبلغونا بعد أين الجثة، وتحدثوا عن أن هناك متعاون محلي، لكنهم حتى الآن لم يبلغونا اسم هذا المتعاون، الذين يستطيعون الرد على هذا السؤال هم الآن في السعودية".