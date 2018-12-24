ترامب: أردوغان سيقضي على ما تبقى من داعش في سوريا.. وقواتنا ستعود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن القوات الأمريكية سوف تغادر الأراضي السورية، موضحا أن تركيا ستتولى مهمة القضاء على ما تبقى من تنظيم "داعش" في سوريا.

وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغه بأنه سوف "يقضي على ما تبقى من داعش في سوريا". وأضاف ترامب أن أردوغان "هو الرجل الذي يستطيع فعل ذلك" بالإضافة إلى أن تركيا مجاورة لسوريا. وتابع بالقول إن القوات الأمريكية سوف تعود للوطن.

وكان ترامب قال في تغريدة سابقة إنه أجرى اتصالا هاتفيا "طويلا ومثمرا" مع أردوغان لمناقشة قضية داعش وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، وأضاف ترامب أنهما ناقشا أيضا توسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة وتركيا بشكل كبير.

وكان ترامب أعلن، الأسبوع الماضي، أن قوات بلاده سوف تبدأ الانسحاب من الأراضي السورية، دون تحديد جدول زمني. وقال ترامب إن القرار يأتي بعد أن تم القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا بشكل كبير.