نشر الاثنين ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2018

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت الإمارات العربية المتحدة صورا للشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، إلى جانب الرئيسة الإيرلندية السابقة، ماري روبنسون، لتكون هذه الصور أول دليل تقدمه الإمارات على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة منذ ظهورها في مقطع فيديو عبر يوتيوب قالت فيه إنها تعتزم القيام بمحاولة أخرى للهروب من الدولة.

شوهدت الأميرة البالغة من العمر 33 عاما للمرة الأخيرة في مارس/أذار على متن يخت قبالة السواحل الهندية قبل أن تقوم قوات هندية وإماراتية بإعادتها إلى دبي، وفقا لما قاله الشخصان اللذان ساعداها على الهروب.

وقالت الشيخة لطيفة في الفيديو الذي صورته قبل محاولتها الهروب وتم نشره بعد اختفائها: "إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فهذا ليس أمرا جيدا، فأنا سأكون إما ميتة وإما في وضع مزر للغاية"، وأضافت قائلة: "لن يعيدوني وأنا على قيد الحياة".

وأتت زيارة روبنسون بناء على طلب من العائلة المالكة وفقا لخطاب أرسلته السفارة الإماراتية في سويسرا لمكتب الإجراءات الخاصة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وجاء في الخطاب: "تمثل هذه المستندات ردا ودحضا للادعاءات الكاذبة التي أثيرت حول سموها، وتقدم دليلا على أنها على قيد الحياة وتعيش مع عائلتها في دبي".

ولم تستطع CNN الوصول إلى روبنسون للتعليق على القضية

الصور: