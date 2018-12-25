كرمان عن وعود رئيس السودان بإصلاحات حقيقية: كأنه يترشح لأول مرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، الاثنين، على مضي بلاده في إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في الوقت الذي تشهد السودان مظاهرات في عدد من المناطق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

01:27 هل ينجح السودان في إصلاح اقتصاده المتردي؟

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بتقرير أن البشير "أشاد بالجهود التنسيقية بين القوات النظامية، مثمناً جهود الجهاز في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين كالعهد به دائماً إلى جانب إسناد الجهاز التنفيذي في ضمان انسياب السلع والخدمات، داعياً المواطنين إلى عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط، ووعد بإجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي".

وقالت توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل في تغريدة على صفحتها بتويتر، معلقة على كلمة البشير: "من يستمع لوعد البشير بحياة كريمة يتخيل أن الرجل ينوي الترشح لمنصب الرئيس لأول مرة".

وفي تغريدة منفصلة قالت النائطة اليمنية: "ان كان هناك من درس سيتعلمه الشعب السوداني من ثورات الربيع عام ٢٠١١ فليس انه لن يثور، فهو شعب الثورات واول شعب عربي طرد المستعمر وأول شعب اسقط حكم العسكر، الدرس الذي سيتعلمه إذاً من مآلات ثورات الربيع هو أنه لن يسمح للثورات المضادة ان تسقط ثورته المظفرة، اما الثورة فهي قدره وهو لها".