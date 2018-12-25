ليبيا: مقتل 3 أشخاص بهجوم على مقر وزارة الخارجية

نشر الثلاثاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتل ثلاثة أشخاص، صباح الثلاثاء، بعد هجوم استهدف مقر وزارة الخارجية في العاصمة الليبية، طرابلس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

ونقل تقرير الوكالة على لسان مصادر لم يسمها: "الهجوم الارهابي الذي نفذه اربعة مسلحين واستهدف مقر وزارة الخارجية صباح اليوم أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص، واصابة 9 آخرين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضافت المصادر: "2 من الارهابيين فجرا نفسهما فيما قتل الثالث في تبادل لإطلاق النار مع حراس المبنى.. وأن حريقا اندلع في الدور الثاني من المبنى الرئيسي للوزارة، وقد هرعت سيارات الإطفاء والاسعاف الى مقر الوزارة الذي تم اخلاؤه من الموظفين".

وقال أحد شهود العيان في تصريح لـCNN إن أحد المهاجمين دخل المبنى بعد تبادل لإطلاق النار مع حراس المبنى وتوجه إلى الطابق العلوي وفجر نفسه.