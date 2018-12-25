عبد الفتاح السيسي عن السادات: قام بإحدى أعظم مبادرات العصر الحديث

نشر الثلاثاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة ((CNN-- أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالرئيس السابق لمصر، محمد أنور السادات، في الذكرى المئوية لميلاده ووصفه بـ"البطل" وأشاد بدوره في حرب أكتوبر عام 1993.

ووصف السيسي السادات بـ"البطل" وبأنه امتلك شجاعة اتخاذ القرار ورؤية المستقبل، مشيرا إلى أن سيرة الرئيس المصري السابق ستظل ملهمة للأجيال القادمة.

وأشاد الرئيس المصري بقرار السادات خوض حرب أكتوبر عام 1973، وتغنى بقدرته على ضبط أعصابه وإدارة الحرب بكفاءة عالية، واعتبر أن تلك الحرب شهدت انتصارا أعاد لمصر وللعرب "الكرامة والشرف".

وبعد أن امتدح قراره بخوض الحرب، رأى السيسي أن السادات قام بـ"واحدة من أعظم وأشجع مبادرات العصر الحديث"، حين وقع معاهدة السلام مع إسرائيل، واعتبر أن حرب أكتوبر مهدت الطريق أمام التوصل إلى اتفاقية السلام.

يذكر أن أنور السادات تولى رئاسة مصر منذ عام 1970 وحتى اغتياله عام 1981 في عرض عسكري أقيم في 6 أكتوبر/تشرين أول من ذلك العام، ليخلفه محمد حسني مبارك.