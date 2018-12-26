مرسي ومبارك بقاعة محاكمة واحدة لأول مرة بقضية اقتحام الحدود الشرقية

نشر الأربعاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، الأربعاء، إلى محكمة يوجد فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسي للإدلاء بشهادته حول قضية اقتحام السجون.

ونشر تلفزيون صدى البلد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع يظهر فيه دخول مبارك سيرا على قدميه وبصحة جيدة إلى قاعة المحكمة.

وطلب مبارك خلال الجلسة وهي الأولى من نوعها التي يوجد فيها إلى جانب مرسي، موافقة القوات المسلحة والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية.